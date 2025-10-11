“円満離婚”弁護士として、数々の泥沼離婚トラブルを解決に導いてきた原口未緒さん(50)。そんな原口さん自身もこれまで４回の結婚と離婚を経験してきた。１回目は同級生の裁判官、２回目は弁護を担当した元被告人。では、３回目と４回目の結婚はどんなお相手だったのか。その結婚・離婚事情に迫った。(全３回の２回目) 【画像】「離婚するって言わない」と誓い合い、相談者の男性と３回目の結婚を果たした原口未緒さん #１から