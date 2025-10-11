同じ世帯年収1000万円でも、夫もしくは妻のみが働く「片働き」で年収1000万円と、夫婦どちらも働いている「共働き」で年収1000万円では、税負担が違うといわれます。では、実際に税負担はどのくらい変わるのでしょうか？ 本記事では、その目安をシミュレーションしてみます。 前提条件 「片働き（夫が年収1000万円で妻は専業主婦）」と「共働き（夫600万円＋妻400万円）」のケースでシミュレーシ