ロシアのプーチン大統領は10日（現地時間）、「ノーベル委員会は平和のために何もしていない人たちに平和賞を授与した事例がある」と述べた。ノーベル委員会がベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏を平和賞の受賞者に決め、トランプ大統領の受賞が不発に終わった点を意識した発言と解釈される。タス通信などによると、プーチン大統領はこの日、タジキスタンのドゥシャンベで開催された独立国家共同体（CIS）首脳会議