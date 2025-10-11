プロダンサー・NOSUKEさんが教えるダンス×エクササイズのボディメイク法、通称“ダンエク”。日々の運動不足で、四肢や腰の関節まわりがガチガチになっていませんか？ 今回は、普段意識して動かさない関節まで音楽に乗せてほぐせるダンエクをご紹介。ボディメイクだけでなく、体の硬さからくる肩や腰の痛みも軽減へ。運動不足の体に柔軟性をプラス！ 関節の可動域向上ダンエク骨特集の今号では、骨盤、肩甲骨、肘や膝、そして足首