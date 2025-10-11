PS4ÅÐÈÄ¡Ä2¥»¡¼¥Ö¡õ5²ó1/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ËÊ¸»úÄÌ¤êµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç8²ó¤«¤é±äÄ¹10²ó¤òÁ´¤Æ3¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹11²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡È¥·¥ê¡¼¥ºMVP¡É¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÊÆ¼±¼Ô¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬9¤«·î¤ò·Ð¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¿¿²Á¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ