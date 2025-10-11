º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤³¤½¡ÖNo.1ÍË¾³ô¡×¡¡9¤«·î¤ò·Ð¤Æ¾ÚÌÀ¡ÄºÃÀÞ¢ª¸Î¾ã¤«¤é¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÃÏ°Ì
PS4ÅÐÈÄ¡Ä2¥»¡¼¥Ö¡õ5²ó1/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡Ê¸»úÄÌ¤êµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç8²ó¤«¤é±äÄ¹10²ó¤òÁ´¤Æ3¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹11²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡È¥·¥ê¡¼¥ºMVP¡É¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÊÆ¼±¼Ô¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬9¤«·î¤ò·Ð¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¿¿²Á¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ÇÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Âè2Àï¤Ï°ìÂÇ¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¾ìÌÌ¤Ç¶ÛµÞÅÐÈÄ¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ò2µå¤ÇÉõ¤¸¡¢2ÀïÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Âè4Àï¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¾å°ÌÂÇÀþ¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë9²ó¤âÂ³Åê¡£¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ò100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.2¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¿¤â3¿Í¤ÇÉõ¤¸¤¿¡£±äÄ¹10²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤â3¼ÔËÞÂà¡£3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç36µå¤òÅê¤²1¿Í¤ÎÁö¼Ô¤â½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢5²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢5Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢¤¤¤º¤ì¤Î»î¹ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ç¤Ï¶ìÀï¤·¡¢5·î¤Ë±¦¸ª¤Î¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò·Ð¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Î9·î24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¹½Â¤Àß·×²ñ¼Ò¡ÖWSP¡×¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÌîµå¸¦µæ²È¤È¤·¤ÆX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô4.8Ëü¿Í°Ê¾å¤ò½¸¤á¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Í¥¹¥Æ¥£¥³»á¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤¬3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò´°Á´Åêµå¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î´õË¾¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÂ®µå¤ÎÊ¿¶ÑÂ®ÅÙ¤Ï100¥Þ¥¤¥ë¤Ë¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤³¤½¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ºòÅß¤Ë·ÀÌó¤·¤¿No.1ÍË¾³ô¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼20µåÃÄ¤ÎÁèÃ¥Àï¤ÎËö¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯1·î24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿MLB.com¤ÎÍË¾³ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Åö½é¤ÎÉÔ¿¶¤Ç¡Ö¼ºÇÔ¡×¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë