北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が8日、朝鮮労働党創立80周年に際して党創立事績館を訪れて演説し、党幹部らに対する綱紀粛正の強化を予告した。党の事績館とはいえ、その中身は金日成と金正日、そして金正恩にいたる金氏三代の「偉業」を称える資料で満たされたものだ。そこで行われたこの予告は、金正恩自身の権威をいっそう強化し、従わない者、逸脱する者は容赦なく罰するとの宣言でもある。金正恩氏は演説でこう語った。