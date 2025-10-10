キリンビバレッジは、特定保健用食品「ヘルシア緑茶」を10月7日から順次リニューアル発売した。花王からブランド譲受後、初めての刷新であり、パッケージデザインの変更と製造から販売までの体制の一本化を実施した。製品の品質訴求を高めるとともに、飲料としての親しみやすさを強化する狙いがある。新デザインでは、これまで下部に小さく記されていた「KIRIN」のロゴに加え、カタカナの「キリン」にしてボトル正面に大きく配置。