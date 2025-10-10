◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」芸能担当になって１年。テレビ局の社長会見や映画の舞台あいさつ、ライブ、さらに将棋、選挙の取材もあり、新しい発見の連続だ。そのひとつが大人気の２・５次元アイドルグループ「すとぷり」だ。「２次元」はアニメキャラクター、「３次元」は俳優やタレントという印象を持っていたが、「２・５次元」はパッと浮かばなかった。メンバーは配信では素顔を出さず、自身をイメージしたアニメ