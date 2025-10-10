株式会社IBJ（東京都新宿区）が運営する『IBJマッチングアプリ研究室』は、このほど「マッチングしたお相手と会うまでの理想のタイミング」に関する調査の結果を発表しました。それによると、男性は「すぐに会いたい」と答えた割合が女性の2倍以上となったのに対して、女性は「いきなり会うことを提案してくる」相手に不安を持つ人が多いことがわかりました。【調査結果を見る】「マッチングした相手と会う理想のタイミング」は？