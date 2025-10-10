佐々木朗希が8回から10回までを9者凡退に【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）驚異の9人ぎりに米メディアも称賛の嵐だった。ドジャース・佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、本拠地フィリーズとの地区シリーズ第4戦の8回に登板し、延長10回まで3イニング全てを3者凡退に退けた。この快投に米メディアも絶賛だった。ドジャースが同点に追い付いた直後の8回から登板。シュワーバー外野手を右飛、