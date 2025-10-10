『BE-PAL』最新号の特別付録がアツい！車中泊や出張で使える『ゴルゴ13』とコラボレーションした「最強寝眼鏡ゴルゴアイマスク」だ！！☆様々なシチュエーションで活躍するゴルゴのアイマスクをチェック！（写真11点）＞＞＞アウトドア雑誌『BE-PAL』11月号の特別付録に、漫画『ゴルゴ13』の主人公の最強スナイパー「デューク東郷」の目元をデザインに落とし込んだ「最強寝眼鏡ゴルゴアイマスク」が参上だ。超A級スナイパー