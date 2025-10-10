安眠妨害は絶許！？ 『BE-PAL』最新号特別付録「最強寝眼鏡 ゴルゴアイマスク」
『BE-PAL』最新号の特別付録がアツい！ 車中泊や出張で使える『ゴルゴ13』とコラボレーションした「最強寝眼鏡 ゴルゴアイマスク」だ！！
アウトドア雑誌『BE-PAL』11月号の特別付録に、漫画『ゴルゴ13』の主人公の最強スナイパー「デューク東郷」の目元をデザインに落とし込んだ「最強寝眼鏡 ゴルゴアイマスク」が参上だ。
超A級スナイパーであるゴルゴの眼光鋭い目が描かれた、最強のアイマスク。肌触りがよいピーチスキン素材で、裏面はシンプルな黒のリバーシブル仕様となっている。
目力最強なこのアイマスクを装着すれば、ほかの人に邪魔されることなく安眠できるはず！
サイズは約縦9×横21cm、ヒモの長さ35cm。
見た目の厳つさとは違い、アイマスクのつけ心地は優しいタッチ。ふわふわ素材で目元を優しくカバーしてくれる。
また、収納ポーチ付きで持ち運び便利。
まっ赤な収納ポーチは約縦14×横12cm。鞄はもちろん、ポケットにも入るサイズなのでどこにでも持って行くことができる。
お気に入りの場所でチェアリングしながらお昼寝を。
車で仮眠を取るときや、新幹線や飛行機移動のときに。
キャンプで朝までゆっくり寝たいときに。
どんなシチュエーションのときでも、『ゴルゴ13』があなたの眠りをサポート。
リバーシブルタイプなので、ちょっと人目が気になるときはシンプル柄にチェンジして使い分けると◎。
安眠をサポートする心強いアイテム「最強寝眼鏡 ゴルゴアイマスク」、ぜひこの機会にGETしてみてはいかが？
（C）さいとう・たかお／さいとう・プロダクション
