「森永ビスケット」×「サンエックスユニバース」コラボ企画第二弾として、平成発の人気キャラも大集合の ”シール帳” 風広告が東京駅・名古屋駅・大阪駅などに出現！可愛いと美味しいの組み合わせが可愛すぎる♪☆懐かし可愛いシール帳風広告イメージをチェック！（写真7点）＞＞＞森永製菓のビスケットシリーズと「サンエックスユニバース」のコラボレーション第二弾として、平成の子どもたちに親しまれた「シール帳」をモチ