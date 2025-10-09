「森永ビスケット」×「サンエックスユニバース」コラボ企画第二弾 かわいさで平成と令和をつなぐ『シール帳企画』

「森永ビスケット」×「サンエックスユニバース」コラボ企画第二弾として、平成発の人気キャラも大集合の ”シール帳” 風広告が東京駅・名古屋駅・大阪駅などに出現！　可愛いと美味しいの組み合わせが可愛すぎる♪

森永製菓のビスケットシリーズと「サンエックスユニバース」のコラボレーション第二弾として、平成の子どもたちに親しまれた「シール帳」をモチーフに、特別企画を実施することが決定。
「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」などの人気キャラクターが、シールとなってオリジナルのシール帳に集結したグラフィック広告が新登場する。

変わらぬおいしさで長年親しまれてきた「森永ビスケット」シリーズは、世代を超えて愛され続けているお菓子。現在は「サンエックスユニバース」の人気キャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」とのコラボパッケージを販売中♪

この度の「サンエックスユニバース」コラボレーションの第二弾では、平成の子どもたちに特に親しまれた「シール帳」をモチーフにした特別企画。
「シール帳」は平成の子どもたちの間で流行し、令和のいま再び注目を集めているカルチャーのひとつ。そんな「シール帳」をモチーフに、当時からの人気キャラクターがたくさん散りばめられた、カラフルでにぎやかなデザインの広告が東京駅・名古屋駅・大阪駅にて順次登場していく。
さらにその後は東京メトロのドアガラスステッカーとしても掲出されるなど、展開の幅は拡大予定！　平成当時に「シール帳」を親しまれた世代はもちろん、令和のいま新たに楽しんでいる世代まで、幅広い層にお楽しみいただけるのではないだろうか。

広告掲出スケジュールは、10月6日（月）から東京駅「ヤエチカ（八重洲地下街）」デジタルサイネージに、10月13日（月）からは名古屋駅・JR大阪駅の巨大ボードに登場。
さらに11月11日（火）からは東京メトロのドアガラスステッカーとしても掲出される予定となっている。