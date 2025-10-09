森永ビスケット×サンエックスユニバース☆人気キャラ大集合の “平成+令和” 風シール帳企画
「森永ビスケット」×「サンエックスユニバース」コラボ企画第二弾として、平成発の人気キャラも大集合の ”シール帳” 風広告が東京駅・名古屋駅・大阪駅などに出現！ 可愛いと美味しいの組み合わせが可愛すぎる♪
☆懐かし可愛いシール帳風広告イメージをチェック！（写真7点）＞＞＞
森永製菓のビスケットシリーズと「サンエックスユニバース」のコラボレーション第二弾として、平成の子どもたちに親しまれた「シール帳」をモチーフに、特別企画を実施することが決定。
「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」などの人気キャラクターが、シールとなってオリジナルのシール帳に集結したグラフィック広告が新登場する。
変わらぬおいしさで長年親しまれてきた「森永ビスケット」シリーズは、世代を超えて愛され続けているお菓子。現在は「サンエックスユニバース」の人気キャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」とのコラボパッケージを販売中♪
この度の「サンエックスユニバース」コラボレーションの第二弾では、平成の子どもたちに特に親しまれた「シール帳」をモチーフにした特別企画。
「シール帳」は平成の子どもたちの間で流行し、令和のいま再び注目を集めているカルチャーのひとつ。そんな「シール帳」をモチーフに、当時からの人気キャラクターがたくさん散りばめられた、カラフルでにぎやかなデザインの広告が東京駅・名古屋駅・大阪駅にて順次登場していく。
さらにその後は東京メトロのドアガラスステッカーとしても掲出されるなど、展開の幅は拡大予定！ 平成当時に「シール帳」を親しまれた世代はもちろん、令和のいま新たに楽しんでいる世代まで、幅広い層にお楽しみいただけるのではないだろうか。
広告掲出スケジュールは、10月6日（月）から東京駅「ヤエチカ（八重洲地下街）」デジタルサイネージに、10月13日（月）からは名古屋駅・JR大阪駅の巨大ボードに登場。
さらに11月11日（火）からは東京メトロのドアガラスステッカーとしても掲出される予定となっている。
