元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。実家のたこ焼き店「みや蛸」が閉店したことを報告した。宮迫は「宮迫家に関連することで悲しいお知らせがございます。」と題した動画を投稿。実家で母と妹が営んでいたたこ焼き店が9月22日をもって閉店したと報告した。母・勝子さんは15年続けた店を閉める理由について「材料費が上がって。値段もやっと(1箱)400円にしたところで、もう1回値上げ