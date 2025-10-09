フェラーリ初となるBEV（フル電動モデル）の量産仕様シャシーおよび主要コンポーネントが初公開された。ブランドにいわば宿命づけられた比類なき“ドライビングプレジャー”を、この新型「Ferrari Elettrica」でいかに実現するのか？