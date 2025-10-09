「イット！」が直撃取材をした男が、弁当500個以上配達させて代金を踏み倒した疑いで逮捕されました。取材を通して悪質な手口が見えてきました。近所の人が証言したのは、逮捕された男の異様な行動でした。近隣住民：何回か会っているうちに「○号室だよね。住所貸してよ」と急に言ってきて。普通に断ったけど…。7日に逮捕された韓国国籍の無職・金高士（キム・コサ）容疑者（60）。神奈川・相模原市の弁当店に「会社をやっている