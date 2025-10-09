ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「実は多くを失っている」カウンセラーが語る「意地悪な人」の末路 人間関係 人生 livedoor ECHOES 「実は多くを失っている」カウンセラーが語る「意地悪な人」の末路 2025年10月9日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと カウンセラーが動画で「意地悪ばかりする人」の末路について語った 周囲から信用されなくなる、自らチャンスや成長の機会を失うなど 「順調そうに見えているだけで実は多くを失っている」と説明した 記事を読む おすすめ記事 なぜか、反応が冷たい。子どもの熱で休むと伝えた後の、職場の“塩対応”【ママリ】 2025年10月7日 20時30分 いちいち人のことを気にする人の心理と特徴｜気にしなくなる方法を解説 2025年10月3日 18時11分 【心理テスト】これ何に見える？ 答えでわかる「あなたが無意識に抱える劣等感の正体」 2025年10月7日 8時0分 ママイヤ期は素敵なこと!? 子どもがママを嫌がる理由【母と娘のイヤイヤ記 Vol.16】 2025年10月3日 12時0分 カウンセラーが直言！「支配タイプは“理想押し付け型”」うるさい人を黙らせる3つの秘訣公開 2025年10月7日 18時0分