山本由伸は5回途中67球6安打3失点でポストシーズン初黒星【MLB】フィリーズ 8ー2 ドジャース（日本時間9日・ロサンゼルス）鋭くコンタクトされた瞬間、思わず大きく叫んだ。ドジャースの山本由伸投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発登板し、5回途中67球、6安打3失点でポストシーズン初黒星を喫した。ターニングポイントは4回先頭で浴びたシュワーバーの1発だった。右翼席最後方