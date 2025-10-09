10月4日、STARTO ENTERTAINMENT所属のAぇ! groupメンバーである草間リチャード敬太が、ビルの出入り口付近で下半身を露出した公然わいせつの疑いで逮捕された。草間は6日に書類送検され、同日午後に釈放された。事件を受け各メディアは、放送内容の差し替えや一時休止などの対応に追われているが、年度末の『NHK紅白歌合戦』へ初出場する可能性も消滅したと取り沙汰されている。「Aぇ! groupは2024年5月にメジャーデビューする