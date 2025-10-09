10月4日、STARTO ENTERTAINMENT所属のAぇ! groupメンバーである草間リチャード敬太が、ビルの出入り口付近で下半身を露出した公然わいせつの疑いで逮捕された。草間は6日に書類送検され、同日午後に釈放された。

事件を受け各メディアは、放送内容の差し替えや一時休止などの対応に追われているが、年度末の『NHK紅白歌合戦』へ初出場する可能性も消滅したと取り沙汰されている。

「Aぇ! groupは2024年5月にメジャーデビューするも、同年度末の『紅白』へは出場していません。2019年に亡くなったジャニー喜多川さんの性加害問題が大きくクローズアップされたため、NHKが旧ジャニーズ事務所系のグループの出場を全面的に自粛したのです。しかし今年に入りNHKはSTARTO ENTERTAINMENTの出演を音楽番組の『うたコン』で解禁。そのきっかけとなったのがAぇ! groupだったため、同グループは紅白初出場の可能性が取り沙汰されていました」（前出・業界関係者）

『紅白』の出場者発表は例年ならば11月中旬であるため、現在は選考の最中だ。草間が起こした事件の内容を考えるに、紅白初出場の可能性は限りなく低くなった。

X上でも嘆きの声が聞かれる。

《Aぇ! group絶対紅白でれんやん》

《紅白期待されていたのに…冠番組もようやくスタートする矢先》

さらにSTARTO社と『紅白』絡みでは、“もう一つの可能性”も消滅したと芸能プロ関係者が指摘する。

「SUPER EIGHTの村上信五さんの紅白司会ですね。村上さんはかねてより司会への意欲を見せていましたが、オファーがないと嘆くのはバラエティ番組の定番エピソードとなっています。8月29日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）では『ごっついろいろありましたやん』と事務所の事情に触れつつ、司会を熱望しなくなったと明かしています」

だが、今年こそは村上が司会を務める可能性があった。

「これまで紅白の司会は2年連続で有吉弘行さんが務めており、3年連続となるかに注目が集まっています。有吉さんの司会は無難すぎるといった不満も視聴者から聞かれます。テコ入れとして村上さんへの交代や、有吉さんとのW司会などの路線もあったでしょう。村上さんにとってAぇ! groupは関西の旧ジャニーズ系タレントとして直属の後輩にあたるグループ。Aぇ! groupの初出場と、村上さんの初司会が同時に実現すれば大きな話題となったはず。ただ、こうした可能性も草間さんの逮捕で崩れ去ったと言えるでしょうね。もちろん、グループは別だから、という理由で村上さんが起用される可能性もわずかには残っているわけですが……」（前出・業界関係者）

少なくとも、多くの人が迷惑を被ったのは間違いない。