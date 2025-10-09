１４年７か月捜し続け「あきらめていたところに…大変うれしい」東日本大震災で津波にのまれ、行方不明となっていた岩手県山田町の山根捺星（なつせ）ちゃん（当時６歳）の遺骨の一部が、１００キロほど離れた宮城県南三陸町志津川で見つかった。宮城県警が９日、鑑定による身元の特定を発表した。１４年７か月にわたって娘を捜し続けた家族は「発見してくださった方々に大変感謝しています」とコメントした。（東北総局徳山喜