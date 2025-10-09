フィリーズとの地区シリーズ第3戦に敗戦【MLB】フィリーズ 8ー2 ドジャース（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、フィリーズとの地区シリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場し、5打数無安打で2試合ぶりの無安打に終わった。先発の山本由伸投手は4回0/3を投げて6安打3失点でポストシーズン初黒星。チームも逆転負けで対戦成績は2勝1敗となった。もうひと伸びが足りなかった。2点を