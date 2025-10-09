フィリーズとの地区シリーズ第3戦に敗戦

【MLB】フィリーズ 8ー2 ドジャース（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、フィリーズとの地区シリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場し、5打数無安打で2試合ぶりの無安打に終わった。先発の山本由伸投手は4回0/3を投げて6安打3失点でポストシーズン初黒星。チームも逆転負けで対戦成績は2勝1敗となった。

もうひと伸びが足りなかった。2点を追う7回2死、左腕スアレスから左翼後方へ大きな打球を放ったが、フェンス手前で失速。左翼ケプラーのグラブに収まった。打球速度103マイル（約165.8キロ）、飛距離362フィート（約110メートル）、角度36度。敵地シチズンズバンクパークなら本塁打だった。本拠地にはため息が充満した。

右腕ノラと対戦した初回先頭は左飛。左腕スアレスに継投された3回無死は一ゴロに倒れ、5回1死は空振り三振を喫した。1点を返して迎えた9回2死一、三塁でも三振に終わり、2試合ぶりの無安打に終わった。

先発の山本は3回まで無安打無失点に封じたが、1点リードの4回に捕まった。先頭・シュワーバーに特大の右越え1号ソロを被弾。ハーパーの左前打で無死一塁からボームの中前打で中堅アンディ・パヘスが三塁へ悪送球。走者には1個の安全進塁権が与えられ、勝ち越し点を許した。続く同三塁からマーシュの左犠飛で3点目を献上。5回途中6安打3失点で降板となった。

今季限りで現役引退するカーショーが2点ビハインドの7回からポストシーズン初登板。7回2死一、三塁こそ切り抜けたが、8回にリアルミュートの左中間ソロ、ターナーの右前2点打、シュワーバーの右越え2号2ランで一挙5失点した。2回6安打5失点だった。

打線は3回にエドマンの左中間1号ソロで先制したが、その後は打線のつながりに欠いた。4回2死一、二塁ではパヘスが遊飛、6回1死一、二塁はマンシーが二ゴロ併殺打と結果を出せなかった。（Full-Count編集部）