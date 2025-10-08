「好きなダンスを生かせれば」と挑戦華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、年々注目度が増す台湾プロ野球6球団のチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls（楽天ガールズ）」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答を紹介する