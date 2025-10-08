台湾チアの夢は「お金持ちの猫ちゃん」？ 活動3年目、昨年は東京ドームにも来場
「好きなダンスを生かせれば」と挑戦
華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、年々注目度が増す台湾プロ野球6球団のチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls（楽天ガールズ）」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答を紹介する。
今回紹介するのは、背番号97・ウィニーさん。11月7日生まれ、166cm、趣味は歌うこと、踊ること、YouTubeを見ること、旅行すること、写真を撮ること。
幼い頃からダンスを習っていたウィニーさんは、Rakuten Girlsのオーディションがあることを友だちから聞き「好きなダンスを生かせれば」と思い挑戦。今季活動3年目を迎えたメンバーだ。
2024年5月には台湾農業部の果物宣伝大使として東京ドームに来場し、読売巨人軍公式マスコットガール「VENUS」とコラボパフォーマンスを披露した。
日本料理は好きでも納豆は苦手
◯得意なことは？
「ダンス、ゴルフ」
◯苦手なことは？
「デザインと描画」
◯「〇〇」が大好き！
「旅行、おいしいものを食べること、写真を撮ることが大好き！」
◯リラックスしたいときには何をする？
「YouTubeを見る、おいしいものを食べる」
◯人生の最後に食べたいものは？
「日本料理」
◯苦手な食べものは？
「納豆」
◯生まれ変わったら何になりたい？
「お金持ちの猫ちゃん」
◯携帯の待受画像は？
「章若楠（ジャン・ルオナン＝中国出身のモデル・女優）」
◯つい買ってしまうものは？
「おいしい食べもの、洋服」
◯いつも持ち歩いているものは？
「リップバーム」
日本のフェイスマスクがお気に入り
◯憧れの人、影響を受けた人は？
「責任感と自立心のある女性である母親に大きな影響を受けました」
◯人生で1番感動したことは？
「私が子どもの頃に出演したあらゆるダンス公演を、家族がすべて観に来てくれたこと」
◯メンバー〇〇のここがすごい！
「Mikaの競技チアがすごい！」
◯お気に入りの美容グッズは？
「日本のフェイスマスク」
◯美容を維持するためにやっていることは？
「ヨガ、美容医療」
◯日本で印象に残っていることは？
「富士山、USJ、定食、寿司」
◯桃園国際野球場でのおすすめのグルメやおすすめの楽しみ方は？
「ブラックチキンライス、焼きインスタントラーメン、甘草グァバ、アイス類がおすすめです」
◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！
「もっと多くの人に応援してもらえるようにがんばります！」
◯最後に日本のファンへ一言
「Rakuten Monkeysを一緒に応援しましょう！」（「パ・リーグ インサイト」編集部）
（記事提供：パ・リーグ インサイト）