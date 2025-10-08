「好きなダンスを生かせれば」と挑戦

華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、年々注目度が増す台湾プロ野球6球団のチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls（楽天ガールズ）」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答を紹介する。

今回紹介するのは、背番号97・ウィニーさん。11月7日生まれ、166cm、趣味は歌うこと、踊ること、YouTubeを見ること、旅行すること、写真を撮ること。

幼い頃からダンスを習っていたウィニーさんは、Rakuten Girlsのオーディションがあることを友だちから聞き「好きなダンスを生かせれば」と思い挑戦。今季活動3年目を迎えたメンバーだ。

2024年5月には台湾農業部の果物宣伝大使として東京ドームに来場し、読売巨人軍公式マスコットガール「VENUS」とコラボパフォーマンスを披露した。

日本料理は好きでも納豆は苦手

◯得意なことは？

「ダンス、ゴルフ」

◯苦手なことは？

「デザインと描画」

◯「〇〇」が大好き！

「旅行、おいしいものを食べること、写真を撮ることが大好き！」

◯リラックスしたいときには何をする？

「YouTubeを見る、おいしいものを食べる」

◯人生の最後に食べたいものは？

「日本料理」

◯苦手な食べものは？

「納豆」

◯生まれ変わったら何になりたい？

「お金持ちの猫ちゃん」

◯携帯の待受画像は？

「章若楠（ジャン・ルオナン＝中国出身のモデル・女優）」

◯つい買ってしまうものは？

「おいしい食べもの、洋服」

◯いつも持ち歩いているものは？

「リップバーム」

日本のフェイスマスクがお気に入り

◯憧れの人、影響を受けた人は？

「責任感と自立心のある女性である母親に大きな影響を受けました」

◯人生で1番感動したことは？

「私が子どもの頃に出演したあらゆるダンス公演を、家族がすべて観に来てくれたこと」

◯メンバー〇〇のここがすごい！

「Mikaの競技チアがすごい！」

◯お気に入りの美容グッズは？

「日本のフェイスマスク」

◯美容を維持するためにやっていることは？

「ヨガ、美容医療」

◯日本で印象に残っていることは？

「富士山、USJ、定食、寿司」

◯桃園国際野球場でのおすすめのグルメやおすすめの楽しみ方は？

「ブラックチキンライス、焼きインスタントラーメン、甘草グァバ、アイス類がおすすめです」

◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！

「もっと多くの人に応援してもらえるようにがんばります！」

◯最後に日本のファンへ一言

「Rakuten Monkeysを一緒に応援しましょう！」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）