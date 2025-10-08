サンワサプライ株式会社は、折りたたみ可能で携帯性に優れたアルミ製のタブレット用スタンド「PDA-STN35BK」を発売した。薄型・軽量で、無段階の角度調整と上質な質感で、様々なシーンで快適なタブレット操作をサポートする。また、タブレット以外にもモバイルモニターやゲーム機のスタンドとしても使用できる。■角度を無段階で調整できる角度を無段階で自由に調整することができるので、好みの角度で使用できる。■折りたたむと