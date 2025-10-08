角度を無段階調整できる！折りたたみ式タブレット用アルミスタンド
サンワサプライ株式会社は、折りたたみ可能で携帯性に優れたアルミ製のタブレット用スタンド「PDA-STN35BK」を発売した。薄型・軽量で、無段階の角度調整と上質な質感で、様々なシーンで快適なタブレット操作をサポートする。また、タブレット以外にもモバイルモニターやゲーム機のスタンドとしても使用できる。
■角度を無段階で調整できる
角度を無段階で自由に調整することができるので、好みの角度で使用できる。
■折りたたむと薄型に。軽量なので持ち運びに便利
カバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンド。コンパクトになるので、省スペースに収納できる。
■ケース付きタブレットも設置可能
ケース付きで厚みがあるタブレットでも使用できる形状・設計だ。
■キズ防止＆滑り止めのゴム付き
設置機器が触れる場所にはシリコーンゴム製のパッドが付いており、機器をキズから保護する。
■上質なアルミの質感
上質な質感と高級感のあるアルマイト仕上げ。どんなデバイスにも調和する。
■タブレット以外にも使える
モバイルモニターやゲーム機のスタンドとしても使用できる。
■名入れ対応で、贈り物にも備品にも最適
範囲内に社名や学校名などを印刷できる名入れに対応している。
■ラインアップ
色違いのPDA-STN35S（シルバー）も好評発売中。
■折りたたみ可能で携帯性に優れたアルミ製のタブレット用スタンド「PDA-STN35BK」
■折りたたみ可能で携帯性に優れたアルミ製のタブレット用スタンド「PDA-STN35BK」
