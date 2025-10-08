キヤノンは、家庭用インクジェットプリンター「PIXUS」シリーズの最新モデルとして、「XK510」「XK140」「TS8930」「TS7630」を発表しました。発売は10月23日を予定しており、キヤノンオンラインショップでの販売価格は下記のとおりです。 XK51059,400円（税込）XK14041,250円（税込）TS893037,950円（税込）TS763023,650円（税込） いずれの製品も優れた操作性と高画質、プリントスピードの速さによる高い生産性