◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ練習日（８日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）７か月ぶり国内ツアー参戦の渋野日向子（サントリー）は８日、練習ラウンドに取材に応じ、２１年に優勝した今大会への意気込みを語った。米ツアーを主戦場とする渋野は今季、メジャーの全米女子オープンでは７位に入ったが、出場２２試合で予選通過は１０回。前週のロッテ選手権（米ハワイ州）は４試合連続で予