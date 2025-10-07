10月7日は「盗難防止の日」です。家屋侵入盗難、自動車盗難などの盗難被害を防ぎ、その犯罪をなくそうとする目的で、一般社団法人日本損害保険協会が2003年に制定しました。ALSOK（東京都港区）が自宅の鍵を不適切な場所に保管しないよう、Xの公式アカウントや公式サイトで注意を呼び掛けています。公式アカウントは「鍵をかばんに入れた“つもり”になっていませんか？」「気づかないうちに落として、誰かの手に渡るかもしれ