中谷防衛相は7日、航空自衛隊が9月30日にフィリピン・セブ島で発生した地震に対する人道支援のため、物資輸送支援を実施すると明らかにした。フィリピン側から外務省に要請があったもので、9月11日に締結した日本とフィリピンの円滑化協定を初めて適用する。中谷防衛相は「日本とフィリピンとの間の防衛協力がかつてないほど進展をしている証だ」と強調した。防衛省は、空自の隊員約30人とKC-130H空中給油・輸送機を7日から11日ま