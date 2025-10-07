〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第7話が7日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、早く結婚したいと焦るトキ（〓石あかり）。しかし、工場ではせん（安達木乃）に続き、チヨ（倉沢杏菜）の結婚も恋占い通りに決まってしまう。絶望するトキを見かね、工場の社長であり親戚の雨清水傳（堤真一）は、トキを励ます“ランデブー”に誘うのだった。そしてついに、傳とタエ（北川景子）