MCエクストレーマがコレクターに納車2025年9月30日、マセラティの歴史的本拠地である、イタリアはモデナのヴィアーレ・チーロ・メノッティ工場にて、サーキット専用スーパーカー『MCエクストレーマ』の特別な1台の納車式が執り行われた。【画像】究極のサーキット用遊びグルマ『マセラティMCエクストレーマ』とベースとなったMC20全37枚MCエクストレーマは、わずか62台のみが生産される限定車で、今回、南フランス在住の実業家、