秋山稔樹騎手（２４）＝栗東・フリー＝が結婚していたことが分かった。お相手は一般女性（２９）で、先月１９日に滋賀県・草津市役所に婚姻届を提出した。「この度、交際５年記念日に入籍しました。僕にとって人生で初めての彼女ですが、競馬の成績がいい時も悪い時も、騎手を辞めたくなるような苦しい時も、いつもそばで支えてくれた大切な人です」と感慨深い表情を見せる。２０年に美浦・蛯名利弘厩舎からデビュー。２３年夏