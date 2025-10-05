ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤Î»³´ÖÉô¤Ç5Æü¸áÁ°¡¢30ÂåÃËÀ­1¿Í¤¬ÅÚº½Êø¤ì¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¤ÍÆÂÎ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£5Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¶âÊ¿Ä®¤Ç¡Ö»³¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤­¡¢1¿Í¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©³°¤«¤éË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿30ÂåÃËÀ­¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤ÍÆÂÎ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¿20ÂåÃËÀ­¤âº¸Â­¤ò¹üÀÞ¤¹¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â­¸µ¤¬°­¤¯¡¢µß½õ³èÆ°¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ