1982年、日本橋三越での「古代ペルシア秘宝展」に出品された品が贋作だらけだったことから発覚した「無尽蔵殺人事件」。同展の展示品の仕入れ元のひとつと目された池袋の骨董品店「無尽蔵」店主の川田実さん（仮名=当時55=）が失踪していたことが判明し、店員だった森本茂也（仮名=当時29=）が殺人容疑で逮捕されたのだ。森本は、“手当”をもらい、川田さんと性的交渉を持っていた。それに関するトラブルが殺害の動機だと自供し