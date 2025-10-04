私はシオン（26）。彼氏のノスケ（30）と婚約をしています。来週はノスケのご両親とはじめての顔合わせの日。ご両親は食事をするお店を予約してくれました。誰しもはじめての顔合わせは不安だと思います。でも、私はそれ以上に不安なことがあるのです。私の人生の中で、みんなから指摘され、呆れられ、注意され続けてきた欠点があります。確実に、義両親も私の欠点を目にしたらイヤな顔をするでしょう。もしかしたら義両親から結婚