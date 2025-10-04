インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、美容プロモーションなどを展開するマヴェリック（東京都渋谷区）と共同で「同じコスメを使ってみたいと思う女性芸能人」について調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。調査は2025年8月18日から9月5日、全国の50代以下の女性を対象にインターネットで行われました。計300人から有効回答を得ています。3位は俳優の北川景子さんで、29票。回答者から