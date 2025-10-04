インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、美容プロモーションなどを展開するマヴェリック（東京都渋谷区）と共同で「同じコスメを使ってみたいと思う女性芸能人」について調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

調査は2025年8月18日から9月5日、全国の50代以下の女性を対象にインターネットで行われました。計300人から有効回答を得ています。

3位は俳優の北川景子さんで、29票。回答者からは「美しく、少しでも近づきたいと願うから」（30代）、「肌がとてもきれいだから」（50代）、「きれいで憧れるので」（20代）といった声が寄せられたとのことです。

2位には、俳優の綾瀬はるかさんがランクイン。31票でした。「化粧品のイメージがあるから」（30代）、「年齢が近いので参考にしたいです」（30代）、「いつまでもすごく肌がきれいで、キラキラしているので」（40代）といったコメントがあったということです。

そして1位は、フリーアナウンサーで俳優の田中みな実さんで、32票を獲得しました。「美容オタクっぽいから」（20代）、「いいものを使っていそう」（30代）、「美意識が高いのでいい商品を教えてくれそうだから」（30代）などの回答が集まったとのことです。