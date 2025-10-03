テレビ新広島の梶谷羽奈アナウンサーが始球式に挑戦■広島 ー ヤクルト（3日・マツダスタジアム）3日にマツダスタジアムで行われた広島-ヤクルト戦の始球式に、テレビ新広島（TSS）の梶谷羽奈アナウンサーが登場した。見事なノーバウンド投球に、雨天の中に詰めかけたファンも拍手を送った。梶谷さんは同局のブログを9月27日に更新。「広島でアナウンサーになってから、ずっと憧れていたマツダスタジアムでの始球式カープ初