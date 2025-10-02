俳優・アーティストののんが１日、オフィシャルブログを更新。自身が主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全８話）で共演した歌舞伎俳優・中村獅童とお笑いコンビ・フルーツポンチの村上健志との３ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士・彰一（中村）に人生を奪われた主人公・国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐ