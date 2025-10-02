のん、中村獅童＆フルポン村上との３ショット公開に反響
俳優・アーティストののんが１日、オフィシャルブログを更新。
自身が主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全８話）で共演した歌舞伎俳優・中村獅童とお笑いコンビ・フルーツポンチの村上健志との３ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士・彰一（中村）に人生を奪われた主人公・国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描く。村上は、中村演じる天才棋士・結城彰一と対局する棋士に扮している。
この日、「指の先」と題してブログを更新したのん。「ミス・キングでご一緒した中村獅童さんとフルーツポンチ村上さんと！」とつづり、中村と村上との３ショットを公開。中村と村上は和装姿、のんは黒のロングコートを羽織り、和とモダンが融合した雰囲気の一枚となっている。のんは「中村さん、かっこよ過ぎます。お二人の美しい対局シーン最高でしたね」と共演者を称えながら、撮影を振り返った。
将棋好きとして知られる村上について「待機場所に戻ったら村上さんが、私が練習していた将棋盤で指していらっしゃって、本当に将棋がお好きなんだなぁと思いました」と明かし、「棋士そのものにしか見えない所作に感動です」と村上の自然な立ち居振る舞いを絶賛し、撮影合間のエピソードをつづった。
のん自身は「初めて将棋の駒を触った超初心者」としつつも、「将棋を志す人達の集中力や業みたいなものを考えるととても面白く読み解きました」と感想をつづり、「将棋がお好きな方にも観て欲しいし、将棋に詳しくないという方にも楽しんでいただけると思います」とドラマをアピール。
最後は「ミス・キングについて語り始めると長くなるので、また今度。見ってねー！」とおどけた言葉でブログを締めくくった。
この投稿にファンから「獅童は迫力ありすぎ、戦い甲斐ある」「いかにも名人ぽい感じの、羽生さんぽい棋士さんはフルーツポンチ村上さんだったんですねー」「お二人ともプロ棋士らしい佇まいの演技素晴らしい」「村上さんの対局中の仕草は、素晴らしかった」「村上さん、誰も気づかないほどの化け方が凄い」「フルポン村上さん、所作と貫禄から気付かなかった」や、「早く、飛鳥の対局シーンも観たい」「飛鳥（のんちゃん）が黙々と駒運びする様子、シビレました」「もう、既に２話が楽しみ」「今後の対局シーンでの指先にも注目ですね」などの声が寄せられている。
