築200年の京町家をリノベーション京阪清水五条駅から徒歩10分ほどの場所にある「市川屋珈琲」。京都・清水焼の発祥地として知られる五条坂界隈に佇む喫茶店です。店舗前の道は、歴史ある渋谷街道。三条通りと並び、平安時代の主要道路であったと言われています。店舗は、築200年の京町家をリノベーション。店主・市川さんが、清水焼の陶芸家であるおじいさまの陶芸工房を改装して、2015年にカフェをオープンしました。照明やインテ