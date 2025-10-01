鈴木誠也が5回に同点ソロを放った【MLB】カブス ー パドレス（日本時間1日・シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手が30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたパドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS）に「5番・右翼」で出場し、5回の第2打席で同点ソロを放った。ポストシーズン初出場で、本塁打は日本人選手で8人目となった。レギュラーシーズンから5試合連続アーチと絶好調だ。意地の一振りだった。1点を追う5回無死、ピペッタ