産学官が連携し、高齢化社会への対応を考える会議が大分県別府市で開かれ、介護や認知症予防の取り組みを共有しました。 【写真を見る】介護・認知症予防で連携強化産学官会議開催大分・別府市 30日別府市では医療関係者をはじめ、スーパーや金融機関などの民間企業、学識経験者らが出席し、介護や認知症の予防策について検討する会議が開かれました。 （長野恭紘市長）「最後の最後のその瞬間まで住み慣れた地