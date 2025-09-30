ニューストップ > ライフ総合ニュース > 初来日の米国人が日本の美容室を体験「人生変わるレベル」 外国人 観光 表参道 シャンプー アメリカ YouTuber YouTube livedoor ECHOES 初来日の米国人が日本の美容室を体験「人生変わるレベル」 2025年9月30日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 米テキサス州から初来日した3人組の様子がYouTube動画で公開された メンバーの1人が「日本で散髪してみたい」として、日本の美容室を体験 丁寧なシャンプーサービスに「最高」「人生変わるレベルだよ！」と話した 記事を読む おすすめ記事 【母・森昌子の“育児方法”に疑問視】マイファスHiroが「家庭料理に飢えていた」発言…語られてきた「兄弟でも敬語」「1歳児を正座」のスパルタ教育 2025年9月30日 6時0分 「貯金はないしどうすれば…」林家ペー語った自宅火災後の苦境…パー子とは「別々に生活でパーマもかけられない」 2025年9月30日 11時0分 同僚に排泄物を食べさせたうえ陰部を感電させて...大阪で起きた「鬼畜リンチ事件」のエグすぎる全貌 2025年9月29日 8時0分 《人気番組「激レアさん」打ち切りの真相》後釜MCは堂本光一＆加藤シゲアキ…大抜擢の裏で“旧ジャニーズ関与”の巨額プロジェクトが動いていた 2025年9月30日 7時0分 なぜ？「産休中の過ごし方」に罪悪感…私が絶句した“職場のLINE”【ママリ】 2025年9月28日 11時0分