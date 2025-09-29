堅牢なアルミ合金をボディに採用し、優れた強度と耐久性で広く知られるゼロハリバートンのスーツケース。風格漂う洗練された佇まいには憧れるけど、実用性を考えるとあの重さがネックになって選べない…。そんな人にぜひチェックしてほしい新モデルがこの秋登場です。9月上旬より発売中の「クラシックライトウェイト F」シリーズ（11万円〜17万6000円）は、ゼロハリらしいルックスはそのままに、いっそうの軽量化に挑んだ意欲作。