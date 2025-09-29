公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の入場者プレゼント第2弾が、デンジとレゼの幸せに満ちた姿が描かれた原作者・藤本タツキ描き下ろしミニ色紙風カードに決定した。【動画】公開4日で15億円突破『チェンソーマン レゼ篇』原作者・藤本タツキ×主題歌・米津玄師のSP対談シリーズ累計発行部数3000万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。2022年には、アニメスタジオMAPPA